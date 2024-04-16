“المنتجات المشمولة في ريف”.. خطوات الاستعلام عن دعم ريف وأهم الشروط

برنامج دعم ريف هو مبادرة حكومية سعودية تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الزراعي الريفي بالمملكة، يسعى البرنامج إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين الصغار وأسرهم، ومن خلال الاستعلام عن دعم ريف يمكن الاستفادة بمساعدات مالية تستهدف الأسر المنتجة التي تعمل في مجالات مختلفة ضمن القطاع الزراعي، مثل الزراعة، تربية الماشية، وإنتاج المنتجات الريفية المتنوعة مثل العسل ومنتجات النحل.

كيفية الاستعلام عن دعم ريف

إذا كنت تريد التسجيل في دعم ريف واستلام الدعم المقدم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم أولاً بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج ريف.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق، يجب عليك إنشاء حساب جديد. أدخل رقم الهوية الوطنية وجميع البيانات اللازمة للتسجيل.

اختر كلمة مرور خاصة بك لتأمين الحساب.

من قائمة الخيارات المتاحة، اختر البرنامج الذي يناسبك.

سيتم تحويلك إلى صفحة تحتوي على حقول فارغة، قم بملء هذه البيانات بشكل دقيق.

في نهاية العملية، اضغط على زر “طلب الدعم” لتقديم طلبك.

اتبع هذه الخطوات لتتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج ريف.

أهم شروط دعم ريف

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين عند الاستعلام عن دعم ريف، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص داخل المملكة.

يتعين على المتقدم أن يكون مستوفيًا لجميع الشروط المطلوبة للتقديم.

لا يجوز أن يكون المتقدم مقيمًا في أي من دور الإيواء الحكومية أو الخاصة.

يجب على المتقدم التسجيل للحصول على الدعم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ينبغي أن يمتلك المتقدم حسابًا بنكيًا ساري المفعول في أحد البنوك السعودية.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في المجال الزراعي.

يجب أن يقيم المتقدم في إحدى المناطق التي يشملها الدعم.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 6 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم رب أسرة يعمل في إحدى المهن الزراعية.

ما هي المنتجات المشمولة في ريف؟

فيما يتعلق بالمنتجات التي يشملها دعم برنامج ريف، فقد بيّن البرنامج دعمه للأنشطة المرتبطة بالنحل والعسل، استنادًا إلى الميز النسبية الزراعية لكل منطقة.

عند الاستعلام عن دعم ريف نرى أن هذا الدعم يغطي منتجات مثل صمغ النحل، وتصنيع قوالب شمع النحل، بالإضافة إلى إنتاج مواد العناية والتجميل المستخرجة من العسل المحلي.

ما هي أهداف برنامج دعم ريف؟

يهدف برنامج ريف إلى تعزيز القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى المعيشة للمزارعين الصغار، وزيادة الكفاءة والإنتاجية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسين نمط الحياة العام.

ما هي مدة دراسة الأهلية للحصول على الدعم؟

بعد أن أوضحنا كيفية الاستعلام عن دعم ريف، يتساءل الكثير حول مدة دراسة الأهلية للحصول على الدعم، وقد أجاب البرنامج، من خلال منصة إكس، على استفسار أحد المستفيدين الذي قال: “قدمت في دعم ريف وحتى الآن، الطلب قيد الدراسة؟ ما السبب؟”.

أوضح البرنامج أن مدة دراسة الطلب تمتد لـ90 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة تجاوز هذه المدة، يمكن للمستفيد مراجعة الفرع الخاص بمنطقته للحصول على توضيحات إضافية.