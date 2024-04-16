رابط استمارة تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر aadl.com.dz وشروط التسجيل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل لبرنامج عدل 3 aadl لهذا العام، حيث تتيح للمواطنين الجزائريين فرصة التقديم على استمارة تسجيل سكنات عدل 3، تقوم الوكالة بالإشراف على استمارات التسجيل للسكنات ضمن برنامج عدل في الجزائر، ويتم التسجيل عبر ثلاث مراحل مختلفة، يأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة عدل السكنية التي أُطلقت للمواطنين الجزائريين الذين يتمتعون بدخل شهري ثابت، في خطوة لدعم استقرارهم السكني.

رابط استمارة تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر

قامت وكالة عدل بالإعلان عن إتاحة استمارة تسجيل سكنات عدل 3 للتقديم على الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية التي قدمتها الحكومة، ضمن مبادرة عدل لتلبية احتياجات المواطنين الجزائريين في الحصول على سكن مناسب، يشترط للتقديم الحصول على راتب شهري ثابت، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع سكنات عدل 3.

إدخال رقم الهوية وتعبئة البيانات المطلوبة لصاحب الحساب.

التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة للمتقدم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

في حال استيفاء الشروط، يُسمح للمتقدم بمتابعة عملية التقديم الإلكتروني.

التأكد من صحة البيانات، ومن ثم متابعة عملية التقديم من خلال طباعة وصل التسليم والاحتفاظ به.

شروط التسجيل في وكالة عدل

حددت وزارة الإسكان السعودية الشروط والأحكام اللازمة للتسجيل في مبادرة سكنات عدل 3، وتتضمن الشروط الآتية: