“عالم الحيوان على الطبيعة HD”تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic على جميع الاقمار الصناعية

أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الوجهة الأمثل في الشرق الأوسط لعرض البرامج التلفزيونية التي تبث مواضيع الحياة البرية، العلوم، والتكنولوجيا، لذلك تعتبر القناة فرعاً من منظمة ناشيونال جيوغرافيك، وتقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الوثائقية التي تستكشف الطبيعة والعلم، حيث تتميز ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بكونها قناة فضائية وثائقية إماراتية تبث باللغة العربية، وتقوم بتقديم برامجها المدبلجة للعربية من شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لككم كافة التفاصيل نحو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 يوفر تجربة مشاهدة مثالية بجودة عالية وصورة واضحة، لا تفوت فرصة متابعة برامج ناشيونال جيوغرافيك الشيقة والمثيرة، حيث يمكنك الاستمتاع برحلة استكشافية ممتعة حول العالم دون تشويش في البث احرص على ضبط تلفازك على التردد الصحيح للاستمتاع بكافة برامجها المميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد : 12467.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد : 11804.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط قناة National Geographic اتبع الخطوات التالية:

افتح الرسيفر أو التلفزيون الذي ترغب في ضبطه. اذهب إلى قائمة القنوات أو الإعدادات على جهازك. ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “ضبط القنوات” واختره. اختر نوع البحث الذي تريده يمكنك اختيار بحث يدوي أو تلقائي. اختر تردد البث الذي تبث عليه قناة National Geographic. انتظر حتى ينتهي البحث وتظهر القناة في قائمة القنوات. اضغط على زر “حفظ” أو “تأكيد” للتثبيت القناة في قائمة القنوات الخاصة بك. تأكد من أن إشارة القناة قوية كي تتمكن من مشاهدتها بوضوح.

بعد اتباع هذه الخطوات يجب أن تكون قادرًا على ضبط ومشاهدة قناة National Geographic بسهولة على جهازك.