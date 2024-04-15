“تابع القمة في بيتك” تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على النايل سات وعرب سات والتشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق صافرة بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز ويمكن للجميع ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة من أجل الاستمتاع بواحدة من أقوى ديربيات الوطن العربي والشرق الأوسط كله، حيث تعتبر هذه المباراة واحدة من كلاسيكيات كرة القدم فدائمًا ما تشهد تلك المباراة إثارة كبيرة جدًا، ونوفر لكم الآن تفاصيل التردد على النايل سات وعرب سات وموعد المباراة والتشكيل المتوقع في ظل الغيابات الكثيرة من جانب الفريقين.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة من أجل مشاهدة أفضل وأقوى محتوى رياضي في الوطن العربي كله، حيث تعرض القناة مجموعة من أقوى المباريات المحلية والقارية والعالمية، ولعل أهم حدث يترقبه الجميع وهي مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم الاثنين وتعد قناة ON Time Sports هي القناة الحصرية والوحيدة الناقلة لأحداث تلك المباراة، ويمكن ضبط التردد الخاص بها كالآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كذلك يمكن ضبط التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت 2024 على العرب سات كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

تصحيح الخطأ: 5/6.

غيابات الاهلي والزمالك عن القمة

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة تبدأ واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري الممتاز والمباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ويسعى الجميع إلى التعرف على التشكيل الذي سيبدأ به الفريقين خاصة في ظل الغيابات الكثيرة على الجانبين، حيث يغيب عن الأهلي كل من (محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو وأليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى غياب كريستو وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لأسباب فنية)، وعلى الجانب الأخر يغيب كل من (يوسف أوباما ومحمد صبحي ومحمود علاء وإبراهيما نداي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة ويغيب شيكابالا وروقا ومصطفى شلبي لأسباب فنية).

تشكيل الاهلي والزمالك المتوقع اليوم

من المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة القمة اليوم كالآتي:-