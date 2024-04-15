120 منصب شاغر قدم واستغل الفرصة.. التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024 والمستندات المطلوبة 

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية عن تقديم عدد من البرامج التعليمية التي تؤهله الطلبة لكي يعملوا في مجالات إدارية مختلفة ومتعددة، ولذلك أعلنت عن مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للارادة لعام 2024، وتقوم هذه المسابقة بتعيين 120 منصبا، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على خطوات التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024، وأهم المستندات المطلوبة.

التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024

الكثير من المواطنين الجزائريين يتساءلون حول كيفية التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية، وذلك يكون بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

بعد ذلك يتم النقر على خانة مسابقة التوظيف، وسوف يتم تحويل المتقدم على مسابقة المدرسة الوطنية.

ثم يتم ملء البيانات والمعلومات الضرورية بشكل دقيق.

بعد أن يتم التأكد من صحة كل البيانات، يتم النقر على أيقونة الإرسال

المستندات المطلوبة في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية 2024

لكي يتم التقديم في مسابقة الالتحاق في المدرسة الوطنية للإدارة، يشترط أن يقوم المتقدم بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تتمثل فيما يلي: