قدم بسرعة لصرف الدعم.. رابط رسمي التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024 تحت هذه الشروط

تسعى الحكومة التونسية لكي تقوم بتقديم الكثير من المنح والمبادرات التي تقوم بتقديم الدعم للمواطنين التونسيين، واطلقت الحكومة خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، حيث تعتبر هذه المنحة هامة للغاية، يمكن من خلالها الحصول على دعم مالي لكل من يتوفر بهم هذه الشروط، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطوات التسجيل في منحة العائلات المعوزة لعام 2023، للحصول على 300 دينار تونسي، وجاءت هذه الخطوات متمثلة فيما يلي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد أو الدخول إلى حساب قائم بالفعل.

بعد ذلك يتم كتابة المعلومات الشخصية للمتقدم وأسرته بدقة شديدة.

ثم يتم رفع الأوراق الضرورية، مثل نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم ورب الأسرة.

وتقديم نسخ لبطاقات الهوية الوطنية الخاصة بأفراد الأسرة الآخرين وشهادات ولادة الأبناء.

ويتم رفع شهادة صحية تؤكد تواجد حالة الإعاقة وجميع وثائق الدعم الأخرى المتعلقة بطلب الإعانة.

شروط التسجيل في المنحة التونسية

أعلنت الحكومة التونسية أن الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة ستحصل على مبلغ 300 دينار، وهذا الدعم يُمنح بعد التأكد من استيفاء الأسر لمعايير الأهلية المحددة للإستفادة من الدعم، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: