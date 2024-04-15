“هو ده وقت التخزين” بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 تشهد انخفاض جديد

شهدت الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وفي الأسواق المصرية، ولعل من أكثر ما يتم البحث عنه خلال تلك الفترة هو بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم خاصة في ظل التغير المستمر في الأسعار وكذلك يسعى الجميع إلى التعرف على اسعار المنتجات الأخرى الخاصة بالدواجن مثل البيض والبانية وغيرها، وذلك ما سنتابعه من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار حيث انخفضت الأسعار بنحو 4 جنية للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن البيضاء وبقية الأنواع على النحو الآتي:-

النوع السعر في البورصة السعر في الأسواق الفراخ البيضاء 80.81 جنية من 90 إلى 95 جنية الفراخ البلدي 75 جنية من 85 إلى 90 جنية الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنية من 80 إلى 83 جنية الفراخ الحمراء والساسو 85.86 جنية من 90 إلى 93 جنية

أما عن أسعار المنتجات الأخرى فجاءت على النحو الآتي:-

سعر كيلو البانية اليوم يتراوح ما بين 200 إلى 230 جنية.

سعر كيلو صدور الفراخ اليوم سجل 140 جنية في الأسواق.

أما سعر كيلو الوراك فسجل اليوم نحو 125 جنية.

اسعار البيض اليوم في الاسواق

نقدم لكم أيضاً أسعار كرتونة البيض بمختلف الأنواع اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 حيث شهدت أسعاره أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وسجلت الأسعار الآتي:-