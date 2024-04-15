العربيات رخصت/سعر عربية MG زيرو في مصر 2024+متطلبات الحصول على تمويل السيارة بضمان الوظيفة

سعر عربية MG زيرو في مصر طرحت شركة MG عدد كبير من الموديلات المتنوعة من السيارات في مصر، والتي تختلف بين السيدان والكروس أوفر، والسيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين الذين يسعون لشراء هذه السيارة لمعرفة اسعارها وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال.

سعر عربية MG زيرو في مصر

يختلف سعر عربية MG زيرو في مصر بحسب الفئة وتأتي أسعار السيارة كالآتي:

أولا اسعار ام جي ZS موديل 2024

يصل سعر السيارة من الفئة الاولى موديل 2024 إلى 989,990 جنيه.

بينما تبلغ قيمة السيارة من الفئة الثانية موديل 2024 سعر 1,009,990 جنيه.

فيما يأتي سعر السيارة من الفئة الثالثة موديل 2024 1,029,990 جنيه.

اسعار ام جي 5 موديل 2024

لم تتوفر الفئة الاولى من سيارة ام جى 5 موديل 2024 بالقائمة الأخيرة.

وصل سعر الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 إلى 869,990 جنيه.

بلغ سعر الفئة الثالثة من سيارة ام جى 5 موديل 2024، 949,990 جنيه.

مواصفات سيارة ام جي ZS موديل 2024

تأتي عربية MG ZS في مصر بمواصفات عالية غير مسبوقة جعلتها واحدة من السيارات التي يرغب الكثير في شرائها، وتتمثل هذه المواصفات في الآتي: