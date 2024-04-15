تابع الأخبار حصريًا.. استقبل تردد قناة الشعوب لمعرفة ما يدور حول العالم

تعد قناة الشعوب من أفضل القنوات الإخبارية حيث تعمل على نشر أخبار العالم بشكل بث مباشر، كما تنشر الأخبار الخاصة بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر ويومي، لذلك يبحث العديد من المواطنين في جميع الدول العربية عن تردد قناة الشعوب الجديد، من أجل متابعة كل جديد، وكل ما يحدث حول العالم.

تردد قناة الشعوب الجديد

إن قناة الشعوب تقوم ببث الأخبار الحصرية بشكل مباشر، لذلك يقوم العديد من المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عنها لتنزيلها على أجهزتهم، وفيما يلي سنذكر تردد قناة الشعوب الجديد:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو: 12686.

أما عن استقطاب القناة: أفقي.

كذلك معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو: 5\6.

تردد قناة الشعوب على عرب سات

يمكن كذلك استقبال قناة الشعوب على عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد القناة على عرب سات هو: 11264.

كما أن الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

طريقة ضبط تردد قناة الشعوب

يمكن تنزيل قناة الشعوب على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: