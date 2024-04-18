ضد المايه ضد النار|… مواصفات هاتف موبايل أوبو مقاوم المياه والتراب الجديد 2024 بأقوى ذاكرة وكاميرا خيالية

موبايل أوبو مقاوم المياه أطلقته شركة أوبو في الوقت الحالي وهو هاتف ذكي جديد أعلنت الشركة أنه أول جهاز على مستوى العالم يتمتع بأنه مقاوم للماء بشكل كامل، وتم إطلاق اسم Opp A3 Pro على الجهاز، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هاتف أوبو الجديد.

موبايل أوبو مقاوم المياه

تم إطلاق الجهاز للمرة الأولى يوم 12 أبريل 2024 وهو مقاوم بشكل كامل للغبار والماء حيث انها يدعم IP 69، كما أن الهاتف مكون نصف قوت وذكرت شركة اوبو ان الهاتف الجديد يتميز بأنه متين للغاية وسيصل الهاتف إلى دولة الصين أولا ثم بعد ذلك سوف يصل إلى كافة الأسواق الأخرى ومن بينها أسواق الشرق الأوسط، أما بالنسبة لأهم مواصفات الجهاز فهي كالآتي:

الهاتف بشاشة كبيرة كما به بطارية.

شاشة الهاتف تتميز بأنها منحنية OLED، وهي بمقاس 6.7 بوصة ودقتها 1080 بيكسل وكذلك 120 جيجا هرتز.

بطارية الهاتف نموذجية وقوتها 5000 ملي أمبير وهي موجودة اسفل الغطاء.

معالج الهاتف من نوع MediaTek 7050، الهاتف العمل شريحة الجيل الخامس 5G.

أيضًا تم دعم الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي وهي بمساحة 12 جيجا بايت أما مساحة التخزين بالهاتف حتى 512 جيجا بايت.

أشارت الإعلانات عن الهاتف أنه يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية.

وفي الجزء الخلفي منه سوف يتمكن المستخدم من رؤية مستشعر الكاميرا الرئيسية وهو بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة الكاميرا هي f/1.7.

هاتف أوبو بميزة مقاومة الغبار والمياه

ذكر رئيس شركة أوبو أن التكنولوجيا المتينة التي تم الاعتماد عليها في هاتف أوبو تظهر لأول مرة ضمن السلسلة A، ومن ضمن مميزات الهاتف ما يلي: