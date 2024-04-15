وزارة التربية العراقية.. تعلن عن رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024

تشكل نتائج السنة الثالثة المتوسطة من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها بكثافة في هذه الأيام، وبشكل خاص مع اقتراب نهاية الاختبارات للمستويات التعليمية المختلفة داخل العراق، حيث تولي وزارة التربية العراقية اهتماماً كبيراً لإعداد تلك النتائج وتسعى لتقديمها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، كي يتمكن الطلبة من معرفة نتائجهم وتفاصيل العلامات التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024

بدأت امتحانات الصف الثالث المتوسط للفصل الأول في السابع والعشرون من شهر مارس لهذا العام، ومازال الامتحانات حتى الآن جارية، ومن المتوقع استئناف الامتحانات في الاثنين التالي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية العراقية والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى لإنهاء الاختبارات بأقصى سرعة ممكنة، وتعكف على رفع النتائج على موقعها الإلكتروني الرسمي، حتى يتسنى لكافة الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم والتعرف على الدرجات التي حصلوا عليها.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

يمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط العراق بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا عبر اتباع الخطوات التالية: