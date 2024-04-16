“غليت ولسة هتغلى”/ سعر السجاير الجديد بعد الزيادة وصل لكام؟ + سعر الكليوباترا والبوكس وال L.M

قامت شركة الشرقية- إيسترن كومباني برفع أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة، وجاء ذلك اعتبارا من اليوم الأحد، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.

سعر السجاير الجديد بعد الزيادة

جاء سعر السجائر بعد قرار الزيادة الجديدة كالآتي:

وصل سعر سجائر كليوباترا بوكس 10″ إلى 24.50 جنيه.

بلغ سعر كليوباترا كينج سايز حتى 34.50 جنيه

فيما وصل سعر سجائر كليوباترا سوفت بعد الزيادة إلى 34.50جنيه.

بلغ سعر سجائر مونديال فايسروي/بال مال من 50 حتى 55 جنيه.

فيما وصل سعر سجائر سوبر ستار من سعر 30 إلى 34.50 جنيه.

جاء سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) 34.50 جنيه.

بلغت قيمة السجائر من النوع مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.50 جنيه.

جاء سعر سجائر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه.

ارتفع سعر سجائر ماتوسيان سوبر إلى 34.50 جنيه .

زاد سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 30 إلى 34.50 جنيه.

جاءت قيمة سجائر من النوع (بوسطن، بلمونت) بعد الزيادة حتى 34.50 جنيه.

أسباب ارتفاع اسعار السجائر

وأوضحت شركة الشرقية– إيسترن كومباني أسباب ارتفاع أسعار السجائر، حيث أرجعت أسباب الزيادة إلى أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، هذا بالإضافة لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة.