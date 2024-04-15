استعد الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات المصرية

مع اقتراب موعد اختبارات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، يتساءل الكثير من الطلاب حول موعد وجدول الامتحانات، حيث أن يعيش الطلاب والطالبات حالة من التوتر الشديد، نظراً لقرب إنتهاء السنة الدراسية، والتي تحدد مصيرهم الدراسي، ولذلك فيما يلي سوف نقوم بتوضيح موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، والجداول المبدئية لمحافظة الدقهلية ودمياط.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن موعد انطلاق اختبارات الطلاب في الصف الثالث الإعدادي من المرحلة الإعدادية لتكون في الثامن من شهر مايو لعام 2024، وسوف تستمر هذه الامتحانات لمدة خمسة عشر يوما، بحيث تنتهي في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، والآن ينتظر الطلاب والطالبات بيان رسمي لتحديد للامتحانات قريبا خلال الأيام القليلة المقبلة، تجدر الإشارة إلى أن مواعيد الامتحانات متسقة في جميع المناطق الإدارية، مع العلم أن تتابع المواد قد يختلف بناءً على كل محافظة بشكل مستقل، حيث جاءت محافظة دمياط بياناً يتضمن جدول الاختبارات على النحو التالي:

جدول الصف الثالث الاعدادي في القاهرة

بداية الامتحانات سوف تكون يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

أما عن يوم الخميس 18 يناير 2024 سوف يكون امتحان امتحان مادة الجبر ومادة الإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

إلى جانب يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة مادة اللغة الأجنبية، وامتحان مادة التربية الدينية.

كذلك يوم الثلاثاء 23 من شهر يناير 2024 سيكون امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

أما يوم الأربعاء 24 من شهر يناير 2024 سيكون امتحان التربية الرياضية إلى جانب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول اختبارات الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن الجدول المبدئي لاختبارات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، متمثل فيما يلي: