Batoot Kids..تردد قناة بطوط كيدز 2024 الحديد على النايل سات واحسن أفلام الكارتون المترجمة والمدبلجة

تردد قناة بطوط كيدز هو أحد أكثر الترددات التي يقوم الكثير من الأشخاص من عاشقي أفلام الكرتون بالبحث عنها؛ لما تقدمه تلك القناة من افلام كرتون مشهورة بأعداد كبيرة، وتهتم كذلك بعرض جميع الأفلام الجديدة بدور العرض، هذا بالإضافة إلى دورها الكبير في تنمية المهارات الخاصة بالأطفال من خلال عرض أغاني ترفيهية كثيرة لهم، ولها طابع تثقيفي بالفواصل الإعلانية، تابعنا لتعرف تردد القناة الجديد.

تردد قناة بطوط كيدز

تستطيع الآن استخدام تردد قناة بطوط كيدز؛ لكي تقوم بتنزيل القناة لديك وتستمتع بمشاهدتها؛ لأنها إحدى القنوات المشهورة للأطفال، ولكي تقوم باستقبالها استخدم تلك البيانات:

التردد: ١١٤٩٤.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ⅚.

وتستطيع أيضًا تنزيل القناة باستخدام ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام هذه البيانات:

التردد: ١١٥٩٤.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة بطوط كيدز

تُعد قناة بطوط كيدز واحدة من أكثر القنوات شهرةً بين قنوات الأطفال؛ وذلك لما لديها من مزايا كثيرة رائعة، وفيما يلي نوضح لك أهم تلك المزايا على النحو التالي: