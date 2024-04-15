“الصرف خلال ساعات” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر ابريل بالزيادة الجديدة عبر tk.moss.gov.eg

بحث مكثف من جانب جميع المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة في مصر عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر ابريل حيث من المقرر أن يبدأ الصرف الخاص بتلك المعاشات للشهر الجديد بداية من اليوم الأثنين الموافق 15 أبريل 2024 في جميع الأماكن المحددة ولجميع المستفيدين، ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إمكانية الاستعلام عن المعاش بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر ابريل

من الجدير بالذكر أن صرف معاشات تكافل وكرامة للمستفيدين يكون في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي في حال لم يوافق أي عطلة أو إجازة، ولذلك فمن المقرر صرف دفعة شهر أبريل اليوم 15/4/2024، ويمكن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر ابريل عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنــا .

. ثانيًا: انقر على خدمة إستعلم عن نتيجتك.

ثالثًا: قم بتسجيل الرقم القومي لصاحب المعاش بشكل صحيح وفي المكان المخصص.

رابعًا: اضغط على استعلام وانتظر لحظات حتى تظهر كافة التفاصيل أمامك على الشاشة.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

يتساءل الجميع عن ما إن كان سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة أم لا؟ حيث كانت الوزارة قد طبقت زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ شهر مارس الماضي، لتصبح قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي:-