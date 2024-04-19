رابط نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025 وموعد الإعلان عن النتيجة النهائية

رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025، التي يقبل عليها الكثيرون ممن تقدموا إلى برنامج اللوتري الأمريكي، ويترقبون موعد ظهور نتيجة الهجرة العشواية إلي الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يطلق عليها (Diversity Immigrant Visa)، أما إذا كنت تريد أن تعرف الكثير عن تلك الهجرة، فإليك بعض المعلومات التي تسمح لك بالمعرفة عن ماهي الهجرة العشوائية وكيفية التقديم والاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025

الهجرة العشوائية أو ما يسمي بـ”اللوتري الامريكي“ أو ” التأشيرة المتنوعة Green Card Lottery” هي عبارة عن برنامج سنوي صادر طبقًا لقانون الهجرة الأمريكي لعام 1990م، يمنح الأفراد من كل دول العالم فرصة الهجرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي لهم ولأفراد عائلتهم، يتم إختيار الفائزين عشوائيا من خلال الكمبيوتر ليتم منح 55.000 تأشيرة تنوع للهجرة من البلدان التي بها معدلات هجرة منخفضة إلي الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد إعلان نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025

بمجرد الدخول علي موقع برنامَج طلب الهجرة العشوائية Electronic Diversity Visa Program سوف تجد موعد ظهور النتيجة في ظُهر الرابع من شهر مايو لعام 2024م 4th May,2024 at noon، حيث يتم التقديم علي هذة الهجرة ذات الاختيار العشوائي إلكترونيًا من خلال موقع برنامَج تأشيرة التنوع مع العلم والتأكيد علي أنه لن يلتفت الي تقديم المتأخرين أو التقديم الورقي، كما أنه مسموح للفرد التقديم لمرة واحدة فقط حيث انه يتم اكتشاف المحتالين الذين يحاولون التقديم أكثر من مرة بأكثر من طريقة بأحدث التقنيات و يتم استبعادهم.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عن رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025.