نزل كل القنوات الجديدة..أحدث ترددات النايل سات 2024 وطريقة إعدادها على الجهاز

أحدث ترددات النايل سات كلها يمكنك معرفتها؛ لأن هناك قنوات عديدة تقوم بتغيير التردد الخاص بها من وقت لوقت آخر؛ لكي يستمتع المشاهدين بجودة أفضل أثناء رؤيتهم للمحتوى المقدم بتلك القنوات، ويمكنك الآن القيام بتنزيل تردد واحد فقط بدلًا من الوقوع بالحيرة نتيجة لتعدد القنوات، وذلك باستخدام الترددات التي سنوضحها لك بالسطور القادمة داخل هذا المقال.

أحدث ترددات النايل سات كلها

سنعرفك هنا على أحدث ترددات النايل سات كلها؛ لكي تستطيع أن تقوم مرة واحدة بتجديد القنوات الفضائية لديك، وذلك بدلًا من قيامك بتجديدها بصورة يدوية حتى تقوم بتنزيل كل قناة على حدة، ولكي تعرف تلك الترددات تابع ما يلي:

التردد: ١١٠٠٠.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

ويمكنك أيضًا تجربة تردد آخر لتجديد القنوات نايل سات من خلال ما يلي:

التردد: ١٢٣٤١.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قنوات الأخبار

تُعد قنوات الأخبار أحد أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثيرين بالبحث عنها؛ ومن بينها قناة العربية والقاهرة الإخبارية والعربية الحديثة، وتستطيع أن تتابع هذه القنوات لتعرف أحدث التطورات الحادثة بالعالم العالمي والعربي، ويأتي تردد تلك القنوات كالتالي:

التردد الخاص بقنوات الأخبار: ١١٧٤٧.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قنوات الافلام

سنعرفك هناك بالتردد الخاص بكل قناة افلام على النحو التالي: