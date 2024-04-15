بعد الدقيق مارخص.. موعد انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق / شعبة المخابز ترد

سعر رغيف الخبز السياحي، تداولت العديد من الاخبار حول انخفاض أسعار رغيف الخبز السياحي، حيث قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا عقب إجازة عيد الفطر وذلك لبحث تسعير الرغيف الحر في ضوء المستجدات الجديدة من انخفاض سعر الدقيق وغيرها.

سعر رغيف الخبز السياحي

وصرح غراب أنه سيتم اتخاذ قرارات تضمن حق المواطن في ضوء انخفاض الأسعار، وكان حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية قد أعلن انخفاض أسعار الدقيق الحر اليوم بواقع 2000 جنيه للطن ليسجل بذلك 16 ألفًا، كما أن سجلت بعض الأصناف 14 ألف جنيه ليكون بذلك الانخفاض الرابع خلال شهرين، حيث وصل السعر 26 ألف جنيه ليصل الانخفاض إلى 10 آلاف جنيه.

موعد انخفاض سعر رغيف الخبز

وأضاف غراب أن الشعبة بالقاهرة من المقرر أن تعقد اجتماعًا خلال أسبوع، وذلك من أجل العمل على التسعير الجديد للرغيف، وفق المعطيات المختلفة التي من بينها انخفاض سعر الدقيق، كما أن هناك ارتفاعًا أيضا في أسعار السولار والخميرة والعمالة بالمخابز.

سعر الرغيف السياحي بعد الانخفاض

وتوقع “فكري”: أنه سوف ينخفض سعر الرغيف الذي يباع الآن بـ1.5 جنيه إلى 1 جنيه فقط، فيما سيكون سعر الرغيف الذي يباع بـ3 جنيهات ب 2.25 جنيه للرغيف، كما أكد أن انخفاض الرغيف لن يصل إلى 40% كما يتردد، وذلك لأن الزيادة لم تصل إلى نفس النسبة، وأنه يجب على الجميع مراعاة ارتفاع أسعار بعض مداخلات الإنتاج وعدم الأخذ في الاعتبار انخفاض الدقيق فقط.