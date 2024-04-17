قدم دلوقتي يا معلم وألحق الفرصة.. خطوات حجز شقق الإسكان المتميز الجديدة من موقع صندوق الإسكان العقاري

حجز شقق الإسكان المتميز يتم بخطوات معينة، كما أنه يتطلب شروط معينة بالأشخاص الراغبين بالحجز؛ وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص الراغبين بحجز هذه الشقق، يبحثون عن تلك الخطوات والشروط؛ لكي يستطيعوا أن يحجزوا هذه الشقق ويستفيدوا منها؛ لأنها تقدم لمن لديهم دخول محدودة ولا يستطيعون شراء شقة سكنية لهم، ولذا وإذا كنت ترغب بحجز إحدى تلك الشقق؛ تابع قراءة السطور القادمة؛ لتعرف خطوات الحجز وشروطه.

حجز شقق الإسكان المتميز

سنعرفك في النقاط التالية على خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بشكل إلكتروني سهل؛ حتى إذا ما كنت تريد حجز شقق الإسكان على النحو التالي:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص ببنك التعمير والاسكان.

قم بإدراج رمز المرور.

اكتب الرقم القومي.

انقر فوق عبارة ارغب بالتقديم.

انقر فوق الأيقونة المكتوب عليها احجز الآن.

سيظهر فوق الشاشة بيانات الاستمارة الأساسية.

ستظهر أمامك البيانات المتعلقة بالوحدات المتوفر بها حجز.

يتم النقر فوق المفتاح المخصص لتأكيد الحجز.

يتم في النهاية طباعة البيانات الخاصة بالاستمارة بالكامل.

شروط حجز شقق الإسكان المتميز

هناك شروط لابد من توفرها بالأشخاص الراغبين بحجز الشقق التابعة للاسكان المتميز، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: