“هتبني لعيالك” تفاصيل قانون البناء الجديد وموعد سريان القانون في المحليات..مجلس الوزراء يو

تفاصيل قانون البناء الجديد سنعرفك عليها؛ لأن هناك شروط وضوابط جديدة للبناء تم الكشف عنها، ولذا فإن الكثير من الأشخاص يريدون أن يعرفوها؛ لكي لا يتعرضوا لأي عقوبات أو غرامات نتيجة لمخالفتهم لهذه الشروط والضوابط الجديدة، تابع القراءة حتى تتعرف عليها عبر السطور القادمة.

تفاصيل قانون البناء الجديد

بالنسبة إلى تفاصيل قانون البناء الجديد فإننا سنوضح لك هناك الشروط الجديدة المتعلقة بالبناء على النحو التالي:

لا يتجاوز الارتفاع الخاص بالمباني السكنية ١٣ طابق، وفي المدن ١٦ طابق.

عدم زيارة أقصى حد لمساحة البناء عن ٤٠٪ من المساحة الخاصة بالأرض.

ألا يقل الحد الأدنى الخاص بالمساحة الخاصة بالمساحات الخضراء عن ٢٠٪ من المساحة الخاصة بالأرض.

ألا يقل الحد الأدنى الخاص بالمساحة الخاصة بالمساحة المفتوحة عن ١٠٪ من المساحة الخاصة بالأرض.

ألا تقل المسافة الموجودة بين المباني السكنية عن مقدار ١٠ أمتار.

ألا تقل المساحة الموجودة فيما بين الشارع والمباني السكنية عن ١٥ متر.

ألا تقل المسافة الموجودة بين المرافق العامة والمباني السكنية عن مقدار ١٠ أمتار.

أن يتم تجهيز المباني السكنية بالوسائل الخاصة بمكافحة التلوث.

شروط البناء في المدن والقرى

لا تسرى شروط البناء الجديدة على ما يلي: