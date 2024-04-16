خريطة مفاجأة|.. رابط وخطوات تحديث GTA 5 للأندرويد والأيفون من الموقع الرسمي للعبة+خطوات تحميل التحديثات الغير رسمية من Rockstar 2024

يعتبر أمر تحديث GTA 5 للأندرويد واحدة من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث أنها واحدة من أشهر الألعاب والتي تعتمد على المتعة والإثارة، حيث أنها تأتي في إطار مغامرات في عالم مفتوح، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية تحديث اللعبة على جهاز الاندرويد الخاص بك.

خطوات تحديث GTA 5 للأندرويد

قامت لعبة جاتا بإطلاق تحديثات جديدة، والتي جاءت بأكثر من نوع ويمكن تحميل لعبة جاتا بالتحديث الجديد الرسمي كالآتي:

أولا ابدأ بتشغيل Rockstar Games Launcher.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في اللعبة.

في حالة لم تمتلك حساب، قم بإنشاء حساب جديد.

بعدها قم بالدخول إلى اللعبة، ثم ابحث عن القائمة.

وفي الخطوة التالية قم بالإطلاع على Rockstar القائمة.

بعدها اختر GTA 5.

قم بالنقر على تشغيل.

عند وجود تحديثات سوف يظهر لك رسالة بأنه يجب تحديث اللعبة.

اتبع التعليمات والشروط من أجل تثبيت اللعبة وتنزيلها.

كيفية تحميل تحديثات غير رسمية GTA 5

يمكن تحميل لعبة جاتا بالتحديثات الغير رسمية من خلال مجموعة من الخطوات السهلة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي: