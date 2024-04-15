“الاصفر عامل عمايل“ اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن.. وبعدين يا دهب

اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن

سعر الذهب في الأردن اليوم مستقر دون زيادة أو نقصان عن الأيام السابقة بعد توقع البعض لارتفاعه نتيجة الأحداث العالمية والمحلية الدائرة والتي قد ينتج عنها سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 24 حوالي 54.59 دينار أردني بما يعادل 76.99 دولار أمريكي، وفيما يلي نستعرض لكم أسعار اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن :

سعر جرام الذهب عيار 21 = 47.77 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 67.37 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 = 50.04 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 70.58 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 = 40.94 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 57.75 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 = 31.84 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 44.91 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 = 27.29 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 38.50 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بمتاجر الصاغة الأردنية 382.12 دينار أردني، فيما بلغ سعره بالدولار الأمريكي حوالي 538.96 دولار، أما كيلو الذهب فوصل سعره بالأردن الى 54.588 دينار أردني بما يعادل بالدولار 76.922 دولار، وسعر أوقية الذهب بالأردن سجل اليوم 1698 دينار، و2394 دولار أمريكي.