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“الاصفر عامل عمايل“ اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن.. وبعدين يا دهب
اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن، يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة الأردنية بأسعار الذهب التي تشهد تذبذب كبير بسبب الأحداث السياسية بالمنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي خصوصا أسعار العملات الأجنبية والذهب، مما يشعر البعض بالقلق البالغ ويزداد البحث يوميا عن أسعار الذهب التي تتغير باستمرار، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن لمختلف العيارات وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب بالعملتين الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن
سعر الذهب في الأردن اليوم مستقر دون زيادة أو نقصان عن الأيام السابقة بعد توقع البعض لارتفاعه نتيجة الأحداث العالمية والمحلية الدائرة والتي قد ينتج عنها سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 24 حوالي 54.59 دينار أردني بما يعادل 76.99 دولار أمريكي، وفيما يلي نستعرض لكم أسعار اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الاردن :
- سعر جرام الذهب عيار 21 = 47.77 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 67.37 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 22 = 50.04 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 70.58 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 18 = 40.94 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 57.75 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 14 = 31.84 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 44.91 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 12 = 27.29 دينار أردني، ويعادل بالدولار الأمريكي سعر 38.50 دولار.
سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن
بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بمتاجر الصاغة الأردنية 382.12 دينار أردني، فيما بلغ سعره بالدولار الأمريكي حوالي 538.96 دولار، أما كيلو الذهب فوصل سعره بالأردن الى 54.588 دينار أردني بما يعادل بالدولار 76.922 دولار، وسعر أوقية الذهب بالأردن سجل اليوم 1698 دينار، و2394 دولار أمريكي.