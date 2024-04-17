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الليلة موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان الموسم الخامس || زواج أورهان وإلتشيم ومواجهة بني غرميان وبني جاندار في Kuruluş Osman الموسم الخامس الحلقة 156
الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان التي سوف تعرض في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، حيث أن متابعي المسلسل متشوقون عرض الحلقة الجديدة من المسلسل ويعتبر المسلسل أحد أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض حاليًا وله عدد كبير من المتابعين وهذا هو الموسم الخامس من المسلسل وقد وصل إلى الحلقة 154، بالإضافة إلى أن نجاح المسلسل عمل على إعلان الشركة المنتجة عن موسم جديد من المسلسل.
الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان
حاز مسلسل المؤسس عثمان على إعجاب عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي، وتكون مواعيد عرض المسلسل كما يلي:
- يعرض المسلسل في قناة ATV التركية يوميًا في تمام 8 مساًء بتوقيت تركيا والسعودية، أي في 7 مساًء في توقيت مصر.
- كما يعرض المسلسل في قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في الساعة 11 مساًء.
- يمكن متابعة المسلسل في موقع قصة عشق.
تردد قناة atv التركية
يرغب عدد كبير من مشاهدين مسلسل المؤسس عثمان في متابعة البث المباشر للمسلسل، ويكون التردد لقناة العرض وهو قناة atv التركية كما يلي:
- قمر صناعي: ترك سات.
- تردد: 10796 / 11628.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: HD.
تردد قناة الجزائرية
تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض عدد كبير من المسلسلات المتنوعة التركية والعربية، وأشهرهم مسلسل المؤسس عثمان ويكون تردد القناة كالتالي:
- قمر صناعي: نايل سات.
- التردد: 12645.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: HD.
- أما التردد في عرب سات يكون: 11035.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.