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“حقيقة إيه!!“ حقيقة تعليق الدراسة في عمان اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم العمانية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ يومين
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تعليق الدراسة في عمان
تعليق الدراسة في عمان
تعليق الدراسة في عمان
تعليق الدراسة في عمان

حالة الطقس في عمان اليوم الاثنين

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بعمان في بيان رسمي عن سقوط امطار غزيرة في بعض المناطق بسبب المنخفض الجوي وستتراوح كمية الأمطار ما بين 30 ملم و 120 ملم، ونظرا لوجود ضحايا في وقت سابق لهذا المنخفض قررت وزارة التعليم حرصا على سلامة أبناءها منح الطلاب والعاملين بالمدارس عطلة رسمية يوم الاثنين.

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ يومين
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