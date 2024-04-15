“حقيقة إيه!!“ حقيقة تعليق الدراسة في عمان اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم العمانية

تعليق الدراسة في عمان، يتساءل الكثيرون بسلطنة عمان عن حقيقة الأخبار المنتشرة حول تعليق الدراسة، حيث يرغب الجميع في معرفة الحقيقة وهل فعلا هو خبر رسمي أم مجرد شائعات يتداولها الناس فيما بينهم، وقد اعتاد المواطنون بالسلطنة على اهتمام الحكومة بالتعليم وحرصها على التزام الجميع بالحضور في أيام الدراسة لذا يتشكك البعض في صحة الخبر، لذا سنوضح لكم اليوم في هذا المقال الحقيقة كاملة من المصادر الرسمية.

شهدت الأيام القليلة السابقة سوء الحالة الجوية بعدد من المحافظات العمانية نتيجة المنخفض الجوي ونتج عن ذلك اعلان وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في عمان غدا الاثنين الموافق 15 من ابريل بكافة المدارس الحكومية والخاصة لبعض المحافظات، وذلك حتى يتحسن الطقس وتعود الأحوال الجوية لطبيعتها، يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة والحكومة بشكل عام على مصلحة المواطنين وعدم الإضرار بهم أو تعريض سلامتهم لأي خطر، حيث ستشهد الساعات القادمة سقوط امطار غزيرة ستتسبب في جريات الشعب والأودية وفقا لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، وسيتم تعليق الدراسة اليوم في محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية التي من المتوقع أن تسوء كثيرا حالة الجو بها نتيجة المنخفض الجوي الذي بسببه ستتعطل حركة المرور والسير في الطرق العامة.