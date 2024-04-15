“حقيقة إيه!!“ حقيقة تعليق الدراسة في عمان اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم العمانية
حقيقة تعليق الدراسة في عمان اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم العمانية
شهدت الأيام القليلة السابقة سوء الحالة الجوية بعدد من المحافظات العمانية نتيجة المنخفض الجوي ونتج عن ذلك اعلان وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في عمان غدا الاثنين الموافق 15 من ابريل بكافة المدارس الحكومية والخاصة لبعض المحافظات، وذلك حتى يتحسن الطقس وتعود الأحوال الجوية لطبيعتها، يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة والحكومة بشكل عام على مصلحة المواطنين وعدم الإضرار بهم أو تعريض سلامتهم لأي خطر، حيث ستشهد الساعات القادمة سقوط امطار غزيرة ستتسبب في جريات الشعب والأودية وفقا لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، وسيتم تعليق الدراسة اليوم في محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية التي من المتوقع أن تسوء كثيرا حالة الجو بها نتيجة المنخفض الجوي الذي بسببه ستتعطل حركة المرور والسير في الطرق العامة.
حالة الطقس في عمان اليوم الاثنين
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بعمان في بيان رسمي عن سقوط امطار غزيرة في بعض المناطق بسبب المنخفض الجوي وستتراوح كمية الأمطار ما بين 30 ملم و 120 ملم، ونظرا لوجود ضحايا في وقت سابق لهذا المنخفض قررت وزارة التعليم حرصا على سلامة أبناءها منح الطلاب والعاملين بالمدارس عطلة رسمية يوم الاثنين.