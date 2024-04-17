شو رابط استعلام رواتب المتقاعدين في العراق٢٠٢٤+شروط التقاعد المبكر في العراق 🇮🇶

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق أحد أكثر الأمور بحثًا من قبل المتقاعدين، حيث أن هذه العملية تسهل عليهم معرفة قيمة الراتب الذي يفترض الحصول عليه بالإضافة إلى الزيادات التي تضاف إلى الراتب كما تمكنهم من معرفة موعد صدور الراتب، وكثر البحث عن الرواتب بعد إعلان وزارة المالية أن هناك زيادات في الرواتب والهدف منها مساعدة المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق

أن الهدف من تقديم رواتب للمتقاعدين هو مكافأتهم على سنوات العمل الطويلة، وتكون طريقة الاستعلام عن الراتب كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية.

انقر الخدمات الإلكترونية.

اضغط الاستعلام عن الراتب.

ابدأ في إدخال بياناتالمتقاعد مثل ( الاسم/ رقم التقاعد/ تاريخ الميلاد).

انقر استعلام.

سوف تعرض تفاصيل الراتب مثل ( مبلغ الراتب/ يوم نزوله/ الزيادات).

يمكن أيضًا طباعة تفاصيل الراتب للحصول على نسخة من كشف البيانات.

شروط رواتب المتقاعدين في العراق

حددت وزارة المالية الشروط التي يلزم أن تتوفر في المتقاعدين من أجل الحصول على رواتب التقاعد، وتكون هذه الشروط كالتالي: