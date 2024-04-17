هسه بالزيادة الأخيرة .. سلم رواتب الموظفين بالعراق 🇮🇶 2024+موعد صرف راتب هذا الشهر

سلم رواتب الموظفين بالعراق التي أعلنت عنها وزارة العمل بعد إضافة الزيادة، حيث أن الحكومة العراقية قررت رفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وجاء ذلك القرار مع بداية عام 2024، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستكون دعم للمواطنين العاملين بسبب غلاء أسعار المنتجات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتكون قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية وأيضًا سنوات الخبرة للموظفين.

سلم رواتب الموظفين بالعراق

اختلفت الزيادة في رواتب الموظفين وتكون نسبتها بين 10% حتى 30% من قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف، وتكون تفاصيل الرواتب في البلاد كالتالي:

يحصل حوالي 450 ألف موظف على رواتب من قبل الحكومة.

تكون الرواتب ما بين 2.060.000 دينار كحد أدنى إلى 9,150,000 كحد أقصى للرواتب.

تعتمد الرواتب على ما يلي ( الخبرة العملية/ المؤهل العلمي/ درجة الوظيفة/ سنوات العمل).

كما أن هناك بعض الحالات التي تصل قيمة الزيادة لها إلى 50% من قيمة الراتب.

رواتب الموظفين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في البلاد، وتكون الرواتب كما يلي: