15٪جديدة! ما حقيقة زيادة المعاشات والمرتبات هذا الشهر في مصر مع اقتراب وصول الدفعة الجديدة من فلوس الدعم الأوروبي..ياسلااام

حقيقة زيادة المعاشات والمرتبات هذا الشهر حيث هناك أخبار أن وزارة التضامن قد قامت بزيادة المعاشات بحوالي 15% من قيمة المعاش، وتعد هذه الزيادة بمثابة دعم للمتقاعدين من أجل مواجهة الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع وأدت إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمعيشة، وتعمل الحكومة المصرية على تعديل رواتب المتقاعدين حتى تتناسب مع تلبية احتياجاتهم َتحسين مستوى معيشتهم.

حقيقة زيادة المعاشات والمرتبات هذا الشهر

أعلنت وزارة التضامن عن قيمة مبلغ المعاش بعد الزيادة التي بلغ قدرها 15% من قيمة المعاش، وتكون الرواتب كما يلي:

تحصل الشريحة الأولى في المعاشات على راتب شهري قدره 1495 جنيهًا مصريًا بعد الزيادة.

أما الشريحة الثانية تحصل على راتب قدره 1725 جنيهًا مصريًا بعد اضافة الزيادة.

الشريحة الثالثة يكون راتبها بعد الزيادة مبلغ قدره 1840 جنيهًا مصريًا.

أقل حد لمبلغ المعاش بداية من عام 2024 أصبح 1300 جنيهًا، كما أن أقصى حد للمعاش يكون 8720 جنيهًا مصريًا وكل هذا بعد الزيادات التي تمت على المعاشات.

كما أن الأجر التأمينى يكون حوالي 2000 جنيهًا كحد أدنى، ويصل إلى 12600 جنيهًا كحد أقصى.

الاستعلام عن زيادة معاشات 2024

وفرت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن مبلغ المعاشات، وتكون خطوات الاستعلام كالتالي: