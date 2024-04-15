هل غدا عطلة رسمية العراق؟.. الحكومة العراقية تكشف الحقيقة وتوضح جدول الإجازات الرسمية

هل غدا عطلة رسمية العراق؟.. الحكومة العراقية تكشف الحقيقة

بعد تداول الكثير من الأخبار في العراق عن أن غدا الثلاثاء عطلة رسمية في العراق استكمالا لأجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت يوم الأربعاء الموافق العاشر من ابريل واستمرت لمدة أربعة أيام، قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي توضيح الحقيقة للمواطنين حتى لا يكثر اللغط وتنتشر الشائعات وأعلنت أن الثلاثاء الموافق 15 ابريل ليس أجازة رسمية بل هو يوم عمل عادي وأن الأجازة انتهت بالفعل يوم الأحد كما كان مقررا من بداية العام، وعليه فإن المدارس والجامعات والمؤسسات العامة بالدولة ستعمل غدا بطريقة طبيعية.

ماهي العطل الرسمية في العراق 2024

يمكن للمواطنين العراقيين مراجعة جدول العطل الرسمية في العراق للعام الحالي لمعرفة أيام العطل الرسمية التي تعمل بها الحكومة وحتى لا تؤدي الشائعات التي تصدر بخصوص العطل الى حدوث فوضى لا داعي لها، وفيما يلي نستعرض لكم جدول العطل للفترة القادمة من العام 2024 والذي يؤكد عدم صحة الخبر المتداول عن أن غدا عطلة رسمية العراق :