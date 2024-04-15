العربية بـ 100 ألف بس!.. حالة سوق السيارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك

تزامنًا مع انتهاء إجازة عيد الفطر، بدأ العديد يتساءل بشكل كبير حول أحوال سوق السيارات في الوقت، بعد عدة ضربات شهدها السوق في الفترة القليلة الماضية، ليؤكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن الأسعار في السوق المحلي تشهد حالة من الإستقرار الملحوظ، ومن المتوقع استمرارها للأيام المقبلة.

حالة سوق السيارات في مصر اليوم

وأوضح سعد في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الفترة الحالية في سوق السيارات المحلي تمر بعدد من حالات التخفيضات بالأسعار، نظرًا لإزالة الأوفربرايس بالأسواق، والعمل على تعويم سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن أصحاب المعارض الذين يقومون برفع الأسعار يحاولون في الوقت الحالي تخفيضها مرة أخرى نظرًا لمجموعة من القرارات قامت الدولة بإتخاذها لتخفيض الأسعار بالسوق المحلي.

سوق السيارات المحلية بمصر الفترة المقبلة

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن القترة المقبلة من المتوقع أن تشهد عدة انخفضات في أسعار السيارات وزيادة نسب مبيعات السيارات الجديدة، إضافة إلى أن ذلك يتوقف كذلك على مجموعة من المعايير التي من بينها تغيير أي انخفاض في قيمة العملة، وحالة الدولار التي من وقت إلى أخر تتغير بدون سابق إنظار، ولذلك فإن كل فترة لها أسباب معينه في السوق المحلي سواء للسيارات أو أي سلعة أخرى يمكنك معرفتها في وقتها.

حققت ماركة نيسان نسبة مبيعات 13.1% بين الماركات الأخرى، وذلك بواقع بيع نحو 1795 سيارة، مما حققت ماركة “شيفرولية بالمركز الثالث وذلك بنحو 1786 سيارة، كما أن ماركة شيري في المرتبة الرابحة من تحقيق نحو 12.7% وذلك ببيع واقع 1737 سيارة، هذا وأن ماركة “هيوندائ” تكون في المركز الخامس بنسبة وصلت إلى 10.6% بإجمالي نحو 1447 سيارة.