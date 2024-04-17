مش هتدفع غرامة التأخير..شروط وضوابط الإعفاء من غرامات التأخير على الشقق والأراضي الجديد في مصر ٢٠٢٤

الإعفاء من غرامات التأخير على الشقق والأراضي القرار الذي أعلن عن هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن وزارة الإسكان قد قررت منح تيسيرات للأشخاص المتأخرين في السداد بالإضافة إلى اعفاء هؤلاء الأشخاص من نحو 80% من الغرامات على المستحقات المتأخرة عند القيام بسداد كامل المستحقات، وتكون هذه المستحقات عن وحدات سكنية أو محال تجارية بالإضافة إلى أراضي الدولة.

الإعفاء من غرامات التأخير على الشقق والأراضي

حددت وزارة الإسكان أن الأشخاص الذين يقومون بسداد المستحقات المتأخرة يتم اعفائهم من الغرامات التي تم فرضها عن كل شهر تأخير، وتكون شروط تطبيق التيسيرات التي أعلنتها الوزارة كما يلي:

يلزم أن يلتزم الشخص بتنفيذ دفع المستحقات المتاخرة في الموعد الذي تم تحديده من قبل الهيئة العمرانية.

التيسيرات لا تطبق على أراضى الدولة الخاضعة لنظام الشراكة.

لا تطبق التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها أو الغاء عقودها وأصبحت في حوزة جهاز الهيئة العمرانية.

حالات الإعفاء من غرامات التأخير

قامت وزارة الإسكان بتحديد شروط الإعفاء من الغرامات، وتكون هذه الشروط كالتالي: