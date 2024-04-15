“25 مليون في حسابك الشخصي”.. “مصرف الرافدين” يُعلن خبر عاجل لجميع الموظفين والمتقاعدين في العراق

قام مصرف الرافدين في العراق، بالإعلان عن التعليمات الجديدة والخاصة بالحصول على السلف الإلكترونية المقدمة لجميع الموظفين والمتقاعدين، ليؤكد المصرف بأن الغرض وراء هذه السلفة هو تقديم أفضل الخدمات والإرتقاء الموظفين العاملين في دوائر الدولة، بما يشمل ذلك العقود ومنتسبي وزارني الدفاع والداخلية وكذلك المتقاعدين، لمنحهم السلف بضمان الماستر الكارد دون شرط الكفيل.

الحصول على سلفة مصرف الرافدين في العراق

أكد مصرف الرافدين أن السلفة الإلكترونية المقدمة للموظفين والمتقاعدين تصل قيمتها لـ 25 مليون دينار عراقي، بما يُساهم ذلك في التقديم عليها بشكل إلكتروني، والإطلاع على كافة التعليمات والضوابط سواء إلكترونيًا عبر تطبيق المصرف أو من خلال الذهاب إلى مقر المصرف أو أحد فروعه في دولة العراق، موضحًا أن استلام السلفة يتم رفعها عبر بطاقة المستلف الصادرة من قبل الفرع عقب التقديم عليها.

سداد السلفة من مصرف الرافدين في العراق

وأشار مصرف الرافدين، إلى أن شريحة المتقاعدين يمكنهم الحصول على السلفة الإلكترونية بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 73 عامًا، حيث يمكن سدادها على مدار الـ 5 سنوات بواقع 60 شهرًا وبأقساط متساوية شهريًا، موضحًا أن السلفة لا تحتاج إلى كفيل أو أي ضمانات سوى بطاقة الماستر كارد الخاصة بالموظف أو العامل في إحدى القطاعات والدوائر الحكومية العاملة بالدولة، تصل نسبة الفائدة على السلفة المنوط الحصول عليها إلى 5% يتم احتسابها بطريقة القسط الثابت، والعمل على استقطاعها من الأقساط الشهرية.

زيادات جديدة في رواتب الموظفين والمتقاعدين

يذكر أن الحكومة العراقية، قامت كذلك بإطلاق بعض الزيادات التي شملت جميع الموظفين في دولة العراق، وكذلك زيادات أخرى للمتقاعدين، حتى يتمكنوا من الحصول عليها في أقرب وقت، وفي ظل ما تمر البلاد من إضطرابات معيشية واقتصادية غير ملائمة وأكثر ضررًا على الجميع.