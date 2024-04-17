اوباااا .. سعر GTA ONLINE الجديد من روكستار جيمنج هيخلي كل الناس تلعبها+ تحديث شخصيات لعبة جاتا أونلاين ببلاش

سعر GTA ONLINE اللعبة الأشهر في الألعاب الإلكترونية، حيث يرغب عدد كبير من محبي الألعاب الإلكترونية بشرائها لأنها لاقت استحسان الكثير وتشمل اللعبة على عدد كبير من التحديات التي يرغب فيها محبي الألعاب وتعتبر جاتا اونلاين هو أحدث إصدار من اللعبة ويمكن شراؤها من خلال موقع الإلكتروني لجاتا ويكون سعر اللعبة حوالي 14 دولار أي ما يقرب 700 جنيهًا مصريًا.

سعر GTA ONLINE

حددت الشركة المنتجة للعبة جاتا السعر الذي يمكن شراء اللعبة به، ويكون سعر جاتا اونلاين والخطوات الشراء كما يلي:

التوجه إلى موقع روك ستار جيميز.

اختيار لعبة جاتا اونلاين.

انقر الدفع الإلكتروني.

يلزم دفع مبلغ 14 دولار أمريكي يعني نحو 699 جنيهًا مصريًا.

عند توصيل اللعبة يجب دفع رسوم توصيل حوالي 35 جنيهًا مصريًا.

يستغرق التوصيل حوالي من يومين إلى ثلاث ايام.

لعبة GTA ONLINE

تعتبر أحد الألعاب الإلكترونية التي يقوم فيها الاعبين ببناء شخصية اللعبة من الصفر حتى تصبح المدينة تحت سيطرة هذه الشخصية، وبعدها كل ما في المدينة من أموال أو عقارات تكون تابعة للشخصية، والتحديثات التي تمت في اللعبة تتمثّل في الآتي: