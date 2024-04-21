50 الف متقدم.. كشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تم الإعلان عنكشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 وهي قائمة تضم أسماء المقبولين للتعيين في مختلف الوظائف الإدارية والتعليمية يمكن للمواطنين الراغبين في الاطلاع على هذه القائمة الحصول عليها بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية حيث تتوفر الكشوفات بصيغة ملفات PDF للتحميل من خلال هذا الموقع يمكن للمستفيدين البحث عن أسمائهم لمعرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم للتعيين أم لا، مما يوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حالة تعيينهم.

كشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وفَّرت وزارة التربية في العراق رابطا رسمياً للاطلاع على أسماء المقبولين للتعيين في مختلف المحافظات حيث تم قبول حوالي 50 ألف شخص للاستعلام عن أسماء التعيينات يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أدخل بيانات الدخول الخاصة بك وهي الاسم ورقم الهوية.

بعد دخولك إلى الصفحة الرئيسية للموقع ابحث عن خيار تعيينات عقود 50 ألف.

ادخل رقم هويتك ورقم الطلب المقدم.

انقر على زر البحث.

ستظهر لك كافة الكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين للتعيين في مختلف المحافظات.

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن الاطلاع بسهولة على قوائم التعيينات والتأكد من وضعك بها مما يوفر الوقت والجهد للمتقدمين للتعيين في وزارة التربية العراقية.

شروط القبول التعيينات بوزارة التربية العراقية

لضمان أن يحصل كل من يستحق على الفرصة للحصول على الوظائف المعلن عنها، قامت وزارة التربية العراقية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين فيما يلي تلك الشروط التي يتم قبول المتقدمين بناءا على توافرها بهم:

يتعين أن يكون للمتقدم الجنسية العراقية وهو شرط أساسي للتأكد من أهليته للتقديم.

يجب على المتقدم الالتزام بكافة المعايير والشروط التي حددتها الوزارة وذلك لضمان تماشيه مع متطلبات الوظيفة.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيماً في العراق بشكل دائم مما يعكس الالتزام بالعمل في البلاد.

يجب أن يتمتع المتقدم بالقدرة والكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة بنجاح وفعالية وذلك لضمان تحقيق أهداف الوزارة.

يتوجب على المتقدم تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة للتأكد من صحة المعلومات والتأكد من استيفاء الشروط.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة العليا في التخصص المطلوب وهو مؤشر على تأهيله الأكاديمي للوظيفة.

باعتبار هذه الشروط يضمن النظام الوزاري استحقاق الأشخاص الملائمين والمؤهلين للتعيين في الوظائف المعلن عنها مما يعزز من كفاءة وفعالية العمل في الوزارة.