موعد صرف رواتب الموظفين في العراق شهر خيزران 2024 بزيادة 500 ألف دينار

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تحديث سلم رواتب الموظفين في العراق شهر خيزران 2024، حيث شهدت الرواتب زيادة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على الأسعار المحلية تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الظروف المالية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتتفاوت نسب الزيادة حسب فئة الموظف حيث تتراوح بين 10٪ و30٪ من الراتب الأساسي هذا الإعلان دفع العديد من المواطنين العراقيين إلى البحث عن تفاصيل الزيادة وكيفية تأثيرها على حياتهم المالية في الزيادة المعلن عنها تمثل شيئا إيجابيا للكثيرين الذين يعانون من تدهور القوة الشرائية للدينار العراقي وتزايد تكاليف المعيشة ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين وعائلاتهم.

رواتب الموظفين في العراق شهر خيزران 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية التعديلات الجديدة على سلم رواتب الموظفين للعام 2024 حيث تتنوع نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية حيث من المقرر أن يحصل الموظفون على زيادات مختلفة تبدأ من 150٪ للموظفين في الدرجة الأولى وتصل إلى 200٪ لأصحاب الدرجات الأعلى.

تم تحديد السلم الجديد للرواتب بناءا على هذه التعديلات حيث ستصل رواتب الموظفين في الدرجة الأولى إلى حوالي مليون و 100 ألف دينار عراقي بينما سيحصل موظفو الدرجة الثامنة على زيادة تقدر بحوالي 819،000 دينار عراقي عند الترقية.

أما بالنسبة للموظفين في الدرجة التاسعة فيصل راتبهم بعد تطبيق الزيادة إلى حوالي 727.500 دينار عراقي وبالنسبة للموظفين في الدرجة العاشرة في يتلقون راتبا يبلغ 650،000 دينار عراقي بعد الزيادة.

الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024

الحكومة العراقية قامت بتيسير عملية الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين للعام 2024 مما يسهل على الموظفين التعرف على ما يستحقونه بسهولة عبر اتباع خطوات بسيطة ومباشرة وتتمثل هذه الخطوات في زيارة موقع وزارة المالية العراقية أولا حيث يتعين على المستخدم تسجيل جميع التفاصيل المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم النقر على خدمة الاستعلام عن الرواتب المتاحة حيث يجب على المستخدم إدخال جميع المعلومات الضرورية لرواتب الموظفين في الحقول المخصصة لها وبمجرد الانتهاء يتعين الضغط على زر استعلام حيث سيتم عرض جميع المعلومات الجديدة بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة المالية.

هذه الخطوات البسيطة تساعد الموظفين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول رواتبهم الجديدة مما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في عملية صرف الرواتب في العراق.