نزل تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمعرفة الأخبار الحصرية
تمكنت قناة القاهرة الإخبارية في فترة وجيزة من جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في كافة الدول العربية والأجنبية، لتكون واحدة من أهم وسائل الإعلام المعتمدة في مصر، حتى أن القناة تقوم بنقل الأخبار أول بأول في كافة الدول التي يقع بها الأحداث، إضافة إلى أن الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل مستمر عن التردد الجديد الخاص بالقناة، خاصة ما يدور في غزة من أحداث تتصاعد كل يوم وكل ساعة، ليكون لدى القناة فريق مراسلين يُغطي كل ما هو جديد وحصري في المنطقة، وينقله بكل دقة ووضوح دون تضليل، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 النايل سات
يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة القاهرة الإخبارية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات الأتيه:-
- القمر الصناعي لقناة القاهرة الإخبارية يكون النايل سات.
- التردد الجديد للقنا فهو 11747.
- بينما استقطاب قناة القاهرة الإخبارية على النايل سات يكون عمودي.
- معامل الترميز لقناة القاهرة الإخبارية فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 عرب سات
ويمكن كذلك مشاهدة قناة القاهرة الإخبارية على العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-
- التردد الخاص بالقناة يكون 12520.
- بينما معامل الترميز للقناة يكون 27500.
- استقطاب قناة القاهرة الإخبارية فهو رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
كيف استقبل قناة القاهرة الإخبارية الجديد
جاءت أبرز خطوات القيام بإستقبال قناة القاهرة الإخبارية الجديد على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم التحكم بجهاز الريمود.
- ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد للقناة.
- تحديد القمر الصناعي ومعدل الترميز للقناة.
- القيام بتحديد معامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر “بحث”.
- ليتم استقبال قناة القاهرة الإخبارية.