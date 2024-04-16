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“بزيادة 720 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن تعديل سلم الرواتب وخطوات الاستعلام عن الراتب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 ساعة
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وزارة المالية العراقية
وزارة المالية العراقية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 ساعة
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