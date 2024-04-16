“بزيادة 720 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن تعديل سلم الرواتب وخطوات الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن تعديل سلم الرواتب

رواتب الموظفين ستشهد طفرة كبيرة بعد القرار الأخير للحكومة والذي أعلنت عنه وزارة المالية العراقية الجهة المعنية بتنفيذ هذا القرار وتطبيق الزيادة وفقا للائحة، واستبشر الكثيرون بهذا الخبر الذي سيترتب عليه زيادة الدخل الشهري ورفع المستوى المعيشي للمستفيدين، وقد شهدت الفترة السابقة الكثير من التساؤلات حول الزيادة وقيمتها، ونوضح بأن قيمة الزيادة ليست ثابتة بل تتغير حسب طبيعة الوظيفة والدرجة الوظيفية، وهذه النسبة تتجاوز الخمسون بالمائة من الراتب الأساسي لأول شهرين وقد تصل فيما بعد الى ما يزيد عن مائة وخمسون بالمائة لبعض الدرجات، وسيحصل موظف الدرجة الثامنة بعد الزيادة على 650 الف دينار بعدما كان راتبه سابقا 170 الف دينار فقط، وموظف الدرجة التاسعة سيكون راتبه 727.5 الف دينار وقبل الزيادة كان راتبه 245 الف دينار، أما موظف الدرجة الأولى فسيزيد راتبه بمقدار 760 الف دينار ليصبح 1.100.000 دينار بعدما كان 510 الف دينار.