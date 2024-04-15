الأكله الأقرب لقلوب الجميع.. الكوسة بالبشاميل بطعم خرافي ومش هتاخد منك وقت كبير في التحضير

أتعتبر الكوسة بالبشاميل من أقرب الأكلات لقلوب الجميع حول العالم صغارا وكبار، حيث تعتبر الكوسة من الخضروات المحببه لدى الجميع لطعمها اللذيذ وتعدد طرق تحضيرها، كما أن إضافة صوص البشاميل الكريمي واللحمه المفرومة إليها يزيدها طعامه، ووصفة الكوسه بالبشاميل هي الوصفة الأمثل لكل ربة منزل تبحث عن أكله شهيه تقدمها لأفراد أسرتها و سنتعرف على مكوناتها وطريقة التحضير خلال هذه المقالة.

مكونات الكوسة بالبشاميل

من 4 إلى 6 حبات من الكوسه ويفضل أن تكون متوسطة الحجم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

عدد 2 معلقه كبيره من الدقيق.

لتر من الحليب.

نصف كوب من الجبنة المبشورة الرومي أو الموزاريلا أو الشيدر.

معلقه صغيره ملح.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

معلقه صغيره ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

زيت زيتون للدهن.

عدد واحدة بصله كبيره مبشوره.

لحمه مفرومه.

خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل

في البداية قومي بتسخين الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك قومي بغسل الكوسه جيدا وقطعي الطرفين وإزالة القشره من عليها، ثم نقوم بتقطيعها إلى نصفين متساويين بالطول، وإزالة البذور من داخلها.

وضع الكوسه داخل صينية ويرش القليل من الملح عليها ودهنها بالزبدة، وتدخل الفرن مدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقه حتى تصبح طريه ثم نقوم بإخراجها وتترك حتى تهدأ.

ولعمل عصاج اللحمة المفرومة نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها ملعقتين زيت وملعقة زبدة، ثم نقوم بوضع البصل حتى يذبل ويصبح شفاف، وبعدها نقوم بوضع اللحمة المفرومة ووضع التوابل.

لتحضير البشاميل نقوم بإحضار إناء ووضع الزبدة فيه ثم إضافة الدقيق حتى يتحمص، ثم إضافة اللبن تدريجيا وإضافة التوابل والملح، وإضافة الجبن المبشور والزعتر المجفف.

نقوم بملئ الكوسا بصوص البشاميل و اللحمه المفرومه ونضعها داخل صينيه مدهونه بالقليل من الزيت.

توضع الصينية في الفرن من 20 إلى 25 دقيقة حتى يحمر الوجه.

بعد اكتمال طهي الكوسه بالبشاميل نقوم بإخراجها من الفرن وتترك حتى تهدأ قليلا قبل التقديم.

كيفية تقديم الكوسه بالبشاميل

يتم تقديم الكوسه بالبشاميل مع أطباق جانبية مثل الأرز البسمتي أو الأرز الأبيض والسلطة الخضراء أو سلطة البطاطس.

فوائد الكوسة

للكوسة العديد من الفوائد ومنها: