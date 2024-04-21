سجل بسرعة.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية

تم إتاحة رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وهذا يأتي بعد إعلان وزارة الداخلية في البلاد عن توفير رابط إلكتروني يسهل عملية حجز البطاقة الوطنية بسهولة يتم تقديم هذه الخدمة وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها من خلال الرابط الإلكتروني المتاح يمكن للمواطنين في العراق الحجز للحصول على البطاقة الوطنية بكل يسر وسهولة ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين تضمنت الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق عدة جوانب من بينها التأكد من أن المتقدم يستوفي الشروط القانونية المطلوبة وتقديم الوثائق اللازمة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

توفر وزارة الداخلية في العراق وسيلة سهلة لحجز البطاقة الوطنية حيث يتم ذلك من خلال خطوات محددة يمكن تلخيصها كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر النقر على الرابط التالي مديرية شؤون البطاقة الموحدة.

أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وحالتك الاجتماعية ومؤهلك الدراسي بالإضافة إلى عنوانك السكني.

قبل الاستمرار يطلب منك الموافقة على شروط وأحكام الموقع.

حدد الموعد المناسب لزيارة أحد فروع مكاتب الأحوال المدنية وذلك لتقديم المستندات المطلوبة.

يجب الالتزام بالموعد المحدد للزيارة وإلا فسيتم تحديد موعد جديد.

شروط حجز البطاقة الوطنية 2024

لتحجز البطاقة الوطنية الإلكترونياً في العراق يجب على المواطن الامتثال لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة والتي تشمل ما يلي:

يجب على المتقدم تأكيد الحجز قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحجز لا يقل عن 18 عاما وأن يحمل الجنسية العراقية ويكون مقيما دائمًا في العراق.

على المتقدم دفع رسوم الحجز التي تبلغ 5 آلاف دينار عراقي.

يجب التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة خلال عملية الحجز.

يجب تحديد الموقف النهائي من التجنيد سواء كان ذلك تأجيلا أو إعفاء أو استكمالا للخدمة العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المتقدم ملء استمارة التقديم عند الذهاب إلى المديرية تلك الشروط والمعايير تسهم في ضمان سير عملية حجز البطاقة الوطنية بسلاسة وفعالية مما يضمن توفير خدمة موثوقة ومريحة للمواطنين في العراق.