نزل الان… تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر وتابع اخر الاحداث في فلسطين

تحظى قناة الجزيرة بمكانة بارزة كواحدة من أبرز القنوات الإخبارية في الوطن العربي وحول العالم حيث تتميز بتقديمها للأخبار الحصرية والمباشرة من مختلف البلدان العربية وتبرز القناة بتغطيتها الشاملة للأحداث في فلسطين وتحديدا خلال العدوانات الإسرائيلية مما يجعلها تحتل مكانة مهمة بين القنوات الرائدة في الشرق الأوسط تسعى قناة الجزيرة لنقل الأحداث بشفافية وموضوعية مع التركيز على كل التطورات الكبيرة والصغيرة في فلسطين والمنطقة العربية بشكل عام كما تتميز القناة بتوظيف أكبر عدد من الصحفيين والمراسلين في فلسطين مما يمنحها تفوقا تنافسيا على غيرها من القنوات العربية.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر

تقدم قناة الجزيرة مباشر لعام 2024 ترددها الجديد عبر عدة أقمار صناعية حيث يمكن الحصول على إشارتها عبر:

تردد قناة الجزيرة الاخبارية نايل سات

التردد: 10971 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة الجزيرة الاخبارية سهيل سات

التردد: 11604 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة الجزيرة الاخبارية هوت بيرد

التردد: 12111 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

أما بالنسبة للجودة عالية الوضوح (HD) فيمكن الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة الجزيرة نايل سات

التردد: 12520 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الجزيرة سهيل سات

التردد: 11045 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تتيح هذه الترددات للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بأوضح جودة ممكنة سواء كانوا يتابعونها عبر أقمار صناعية مثل نايل سات، سهيل سات، أو هوت بيرد.