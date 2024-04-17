تعرف على طريقة عمل مهلبية بالرمان بأسهل ما يمكن وبطعم يجنن

تعتبر المهلبية بالرمان من ألذ وأشهى الحلويات الباردة، والتي يفضلها فئة كبيرة من الكبار والصغار وبشكل خاص في فصل الصيف، هذا بالإضافة إلى أنها مفيدة للجسم بشكل كبير وذلك نتيجة لاحتواء الرمان على الكثير من الفيتامينات التي تعزز من المناعة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات سهلة وبسيطة من دون الحاجة إلى شرائها من المحلات.

مكونات المهلبية بالرمان

كيلو من الرمان يتم تقسيمه إلى نصفين.

كيلو من الحليب.

4 ملاعق من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

8 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من اللوز.

طريقة عمل المهلبية بالرمان

بإمكانك تحضير المهلبية بالرمان من خلال اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة متمثلة في التالي:

يتم ضرب نصف كمية الرمان مع ملعقة

كبيرة من السكر، ثم يتم إضافة كوب من الماء البارد في الخلاط.

بعد ذلك يتم تصفيته حتى يصير عصير رمان مركز بعد ذلك يتم غلى الحليب.

ثم يتم إضافة السكر مع تقليبه حتى الذوبان، ويتم تقليب النشا في نصف كوب من الماء البارد.

بعد ذلك يتم اضافة النشا إلى الحليب مع التقليب بشكل جيد ثم يتم إضافة عصير الرمان المركز والتقليب جيدًا.

مع الاستمرار في التقليب إلى أن يصبح القوام عليك ثم يتم تقسيمه في أكواب تقديم ثم يتم وضعه في الثلاجة و تبريده لمدة نصف ساعة.

من الممكن أن يتم تزيينها بحبوب الرمان المتبقية أو المكسرات.

طريقة عمل المهلبية بالبرتقال

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة من خلال التالي:

المقادير

يتم تحضير 4 أكواب من عصير البرتقال.

1 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

½ كوب من النشا.

كوب من السكر الخشن.

كوب من الماء.

طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية: