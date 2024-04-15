عروض كازيون الاثنين 15 ابريل 2024 بخصومات كبيرة على الشاشات والمنتجات الغذائية

في الوقت الحالي يبحث العديد من المواطنين عن عروض كازيون الاثنين 15 ابريل 2024 والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لكازيون على جميع المنصات الإلكترونية وتحديدا على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك وتأتي هذه العروض تحت عنوان عروض مبتنتهيش توفر هذه العروض فرصا متميزة للمتسوقين للاستفادة من عروض وخصومات مغرية يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين التالي الموافق 15 أبريل 2024 بفضل هذه العروض يمكن للمستهلكين الاستمتاع بتوفيرات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع ومن الجدير بالذكر أن عروض كازيون غالبا ما تكون محط اهتمام كثير من المتسوقين نظرا لتنوعها وتنافسيتها في الأسعار.

عروض كازيون الاثنين 15 ابريل 2024

في الوقت الحالي يقوم العديد من المواطنين بالبحث المتكرر عن عروض كازيون الاثنين 15 ابريل 2024، والتي تشمل تخفيضات على العديد من المنتجات الغذائية المختلفة وفيما يلي بعض العروض التي تم الإعلان عنها:

زجاجة زيت حلوة خليط 700 مل بسعر مخفض إلى 57.50 جنيه مصري بدلا من سعره الأصلي البالغ 59.95 جنيه مصري.

مكرونة الملكة والملك ملوكي بأنواعها المتعددة وزن 400 جرام بسعر 12.50 جنيه مصري بدلا من سعرها السابق البالغ 13.45 جنيه مصري.

مكرونة رويال بأنواعها المختلفة وزن كيلو واحد بسعر مخفض إلى 27.95 جنيه مصري بدلا من سعرها الأصلي البالغ 34.95 جنيه مصري.

عروض كازيون على الشاشات

نقدم لكم مجلة عروض كازيون الاثنين على الشاشات حيث تم الإعلان عنها لتظل متاحة في جميع الفروع حتى نفاذ الكمية بهدف تيسير الوصول لجميع المواطنين تشمل العروض ما يلي:

شاشة ال إي دي بحجم 42 بوصة بسعر 7999 جنيه مصري بدلا من سعرها السابق البالغ 8999 جنيه مصري.

شاشة ال إي دي الذكية بحجم 43 بوصة بسعر 8888 جنيه مصري بدلا من 10999 جنيه مصري.

شاشة ال إي دي بحجم 32 بوصة بسعر 4999 جنيه مصري بدلا من 5999 جنيه مصري.

تلك العروض تمثل فرصة ممتازة للمستهلكين لتحديث أجهزتهم التلفزيونية بأسعار مخفضة وتوفيرات جذابة تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بأعلى جودة للصورة والصوت مع تلك الشاشات ذات التقنيات المتطورة بأسعار مغرية.