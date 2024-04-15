شوف اسمك بالكشف .. pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بغداد وعموم المحافظات

خلال الفترة الأخيرة قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية والتي تعد من بين الجهود المبذولة لمساعدة الأسر ذات الاحتياجات والدخل المحدود يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري لهذه الفئات الهامة من المجتمع مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم للحصول على أسماء المستفيدين من هذه الرعاية الاجتماعية يمكن الآن زيارة موقعنا الإخباري البديل حيث سنوفر رابطا مباشرا للتسجيل والحصول على المعلومات اللازمة من خلال هذا الرابط يمكن الوصول إلى الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للتسجيل والتأكد من أهليتك للحصول على الدعم المالي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في الأيام القادمة يمكن لجميع المواطنين الاطلاع على هذه الأسماء من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المستحقين كالتالي:

الدخول إلى منصة “مظلتي”.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تحديد أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتائج.

ظهور الكشوفات التي تحتوي على أسماء المستحقين المتعلقين بالاستعلام.

باتباع هذه الخطوات يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات اللازمة بسهولة ويسر والتأكد من أهليتهم للحصول على الدعم الاجتماعي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ومقيم دائما في البلاد.

يجب أن يكون عمر المتقدم للرعاية الاجتماعية بين 18 و 60 سنة.

يمكن أن يتكون المستفيدون من الدعم الشهري للرعاية الاجتماعية من فرد واحد إلى ثلاثة أفراد.

بتحديد هذه الشروط تضمنت الوزارة تقديم الدعم للأفراد الذين يستحقونه وفقا للمعايير المحددة تهدف هذه الرعاية الاجتماعية إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية في المجتمع.