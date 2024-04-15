تــوا ⭕️ التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 2024 في الأردن takaful.nef.gov.jo خلال صندوق المعونة الوطنية

قام الصندوق الوطني بفتح باب التسجيل في الدعم التكميلي تكافل، ذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية لمواطنيها من أحل توفير احتياجاتهم الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة، فهو من أهم أشكال الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين الأردنيين، ولكن لكي يتم التسجيل في ذلك الدعم عليك أن تتوافر كافة الشروط والأحكام المطلوبة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم خلال سطور هذا المقال.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 2024

حتى تتمكن من التسجيل في الدعم التكميلي تكافل يجب أن تتوافر لديك عدة شروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.

كما يجب ان يكون مقيم على أراضي الأردن.

يجب ان يكون من الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخل شهري والتي بحاجة شديدة إلى هذا الدعم.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في نظام الحفاظ على الأمن الاجتماعي للدولة.

يجب ان يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم مثل الأرامل والمطلقات والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات.

المستندات المطلوبه للتسجيل في برنامج تكافل بالاردن

للتسجيل في برنامج تكافل بالأردن عليك ارفاق عدة مستندات عند التسجيل هذه المستندات هي:

وثيقة ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

شهادة الإعاقة في حالة وجود فرد معاق.

تقديم وثيقة رسمية تثبت دخل الأسرة.

وثيقة إثبات الزواج.

شهادة المرض في حالة وجود أمراض مزمنة.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 2024

يمكنك بخطوات بسيطة التسجيل في الدعم التكميلي تكافل المقدم من صندوق المعونة الوطنية هذه الخطوات كالآتي:

الدخول على الرابط الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية.

الدخول على برنامج تكافل.

كتابة كافة التفاصيل في الخانة الخاصة بذلك.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على زر التسجيل.

الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب من الجهات المعنية.

الفئات المستهدفة من الدعم التكميلي تكافل بالأردن

هناك عدة فئات يكون لهم الأحقية في التسجيل في الدعم التكميلي تكافل، هذه الفئات هي: