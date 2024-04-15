تردد قناة الشعوب الجديد 2024 على النايل وعربسات وخطوات ضبطها

يهتم متابعو الأخبار بمعرفة تردد قناة الشعوب الجديد 2024، التي تعد واحدة من القنوات الإعلامية البارزة في العالم العربي، وتشتهر بجمعها الأخبار من مصادر موثوقة لنقلها بدقة عالية، تتميز القناة بتقديم برامجها بجودة عالية، وتلعب دورًا مهمًا في منح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية، كما تتميز بتغطيتها الحصرية والمستمرة للأحداث في فلسطين.

تردد قناة الشعوب الجديد 2024

في الوطن العربي، تبرز قناة الشعوب كواحدة من القنوات الإعلامية الرئيسية المتخصصة في نقل الأخبار المحلية والعربية، تلعب هذه القناة دورًا مهمًا في تغطية الأحداث الجارية ونشر الأخبار الخاصة بمصر وكافة الدول العربية، يمكن استقبال قناة الشعوب من خلال البيانات التالية:

تردد قناة الشعوب على نايل سات

التردد: 12685.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الشعوب على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة الشعوب الجديد 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11264.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة الشعوب الجديد 2024

ابحث عن تردد قناة الشعوب الجديد 2024 المطلوب واضغط على زر التأكيد في جهاز التحكم الخاص بك.

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على خيار التثبيت.

اختر التوليف اليدوي.

حدد نوع القمر الصناعي، ثم أدخل التردد المطلوب.

قم بتحديد نوع الاستقطاب، وكذلك معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر البحث واترك جهاز الاستقبال يكمل عملية البحث.

بعد الانتهاء، اضغط على زر حفظ التغييرات لتأكيد الإعدادات.

مميزات قناة الشعوب