موعد نزول المعاشات 2024 في البنوك المختلفة والاستعلام عنها بالرقم القومي

موعد نزول المعاشات، تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين عن موعد نزول المعاشات الخاصة بشهر مايو القادم، خاصةً بعد الزيادة المقررة من شهر مارس الماضي، والتي قد أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تقرر فيها زيادة نسبة الرواتب والمعاشات بنسبة 15% لجميع الموظفين بالدولة، وكذلك المتقاعدين على المعاش من أجل إعانة المواطنين على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها، خاصةً في الآونة الأخيرة التي ازدادت فيها الأسعار بصورة كبيرة، لذلك خلال السطور القادمة من المقال سنتعرف على موعد صرف المعاشات خلال شهر مايو.

موعد نزول المعاشات

بعدما تم زيادة المعاشات بنسبة 15% زادت التساؤلات من قبل المواطنين عن موعد نزول المعاشات خلال شهر مايو المقبل، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر مايو من قبل وزارة المالية بعدما مرور خمسة عشر يوم على إجازة عيد الفطر المبارك، ويذكر أن صرف المعاشات سيتم مع صرف الزيادة الثالثة المقررة التي سبق وتحدثنا عنها بنسبة حد أقصى 15%، كمساعدة للمواطنين في رفع جزء من الأحمال الثقيلة عنهم، ومقرر بدء صرف المعاشات في يوم الأربعاء الذي يوافق 1 من شهر مايو 2024 كما تعودنا خلال الشهور السابقة على صرف المعاشات كل أول شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره إذا كان موعد الصرف موعد عطلة رسمية.

كيفية الاستعلام عن صرف معاش مايو بالرقم القومي

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن موعد صرف معاشات الشهر القادم مايو 2024 بعد الزيادة المقررة، بإتباع عدة خطوات على النحو التالي: