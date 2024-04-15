مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس للمراحل الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

مواعيد امتحانات نهاية العام في المدارس، مع مرور الأيام تتزايد معدلات البحث من العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الموعد المحدد لإجراء اختبارات نهاية العام الدراسي، وذلك من أجل أن يستعدوا جيدًا للدخول إلى الاختبارات بنفس مستعدة وذهن حاضر، لهذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل الموعد المحدد لإجراء اختبارات نهاية العام الحالي لجميع صفوف النقل وكذلك الشهادة الاعدادية، والدبلومات الفنية، وطبقًا لهذه المواعيد الجديدة 4 من شهر مايو بدلاً من يوم 25 من نفس الشهر، ومقرر استمرار إجراء الاختبارات حتى يوم 23 نفس الشهر، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل.

مواعيد امتحانات نهاية العام في المدارس

كما ذكرت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد قامت بتغيير الموعد المحدد لإجراء اختبارات المراحل التعليمية المختلفة والشهادة الاعدادية، ووافق على تلك المواعيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لتبدأ من يوم 4 من مايو الشهر القادم، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، لذلك وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة الإجازات الرسمية خلال وضع جدول الامتحانات، وتم توضيح أن هذه الفترة المحددة من البداية إلى النهاية هي فترة إجراء الاختبارات، أما الجداول بالتحديد فتكون الإدارات والمديريات هما المسؤولين عن وضع الجدول والمواعيد، وينبغي مراعاة احتفالات الأقباط وكذلك الإجازات الرسمية في الدولة، لذلك يجب على الإدارات التعليمية المختلفة ومديريات التربية والتعليم الإلتزام بهذه المواعيد.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية

أما موعد امتحانات الدبلومات الفنية فهي ستبدأ حسب ما قررته وزارة التربية والتعليم في يوم 25 من شهر مايو، وتستمر حتى 6 من شهر يونيو، أما بالنسبة لمواعيد اختبارات شهادة الثانوية العامة لعام 2024 فهي لم يتم تغييرها، والتي كان مقرر لها يوم الإثنين 10 يونيو للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، أما المواد الفعلية التي تضاف إلى المجموع تبدأ يوم 22 يونيو حسب الجدول الذي تم إعلانه من قبل الوزارة.