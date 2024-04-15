تنزيل تحديث بيس 2024 موبايل للاجهزة “القوية + الضعيفة” .. نزلها وخليك حريف في كرة القدم

بيس 2024 هي أحد الألعاب التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة لمحبين كرة القدم فقد عملت الشركة المسؤولة على تطويرها لتصبح من أفضل ألعاب كرة القدم الالكترونية وذلك لانه يوجد بها رسومات ذات جودة عالية، إلى جانب أصوات الجماهير التي تشعرك بأنك داخل ملعب حقيقي، و يمكن اختيار اللاعبين والفرق كما تريد و يمكن التحكم بها بكل سهولة وسوف نوضح لكم طريقة تحميل اللعبة وأهم المميزات الخاصة بها من خلال المقال التالي.

مميزات تحميل لعبة بيس 2024

عندما نقوم بتحميل لعبة بيس 2024 نحصل على الكثير من المميزات وهي.

تكون اللعبة واقعية جدا.

تفصلك عن العالم الواقعي و تدخلك إلى عالم كرة القدم.

تكون خفيفة عندما يتم تحميلها على الهواتف.

تقوم بتدعيم التعليق العربي ويمكن اختيار أي لغة أخرى.

يمكن التحكم في اللاعبين بأكثر من طريقة مثل اللمس أو الأزرار.

رسوماتها عالية الجودة.

يوجد بها تحديث جديد بشكل يومي.

يوجد بها التراخيص للأندية الكبرى مثل ميلان وانتر ميلان.

يوجد بها سيرفرات قوية.

يمكن من خلالها استخدام محرك الجيل الخامس.

تدعم تراخيص للمنتخبات الوطنية.

تحديث لعبة بيس الأخير لعام 2024

أعلنت شركة كونامي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على إضافة تقاطع المنصات، وهي تعتبر إضافة قوية للعبة فمن خلالها يسمح للاعبين ضد بعضهما البعض.

أكدت على تطوير الرسومات الخاصة باللاعبين.

عملت على إضافات مختلفة في الطقس مثل الطقس الممطر أو المثلج أو المشمس.

عملت على تطوير الماستر ليج وأكدت على تواجده في بيس 2024.

خطوات تحميل بيس 2024

يتم تحميل لعبة بيس 2024 عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي:

أولا يتم البحث عن اللينك الخاص بلعبة بيس 2024

يتم الضغط عليه.

يضغط على تحميل.

ينتظر اللاعب حتى يتم تحميل اللعبة بنجاح.

يقوم بعد ذلك بالضغط عليها.

يتبع التعليمات ويقوم بممارسة اللعبة.

طريقة شحن كوينز لعبة بيس

يمكن شحن كوينز في لعبة بيس عن طريق الخطوات التالية: