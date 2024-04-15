“من البيت اعرفها” رابط المواد المطروحة التطبيقي الصيفي 2024 عبر الموقع الرسمي بالكويت
يبحث الأشخاص عن رابط المواد المطروحة التطبيق في الصيفي 2024، فتلك المواد توفر للطالب الذي يقوم بالدراسة بواحدة من الأقسام التطبيقي بدولة الكويت أن يطلع على مقررات التي سوف يقوم بالدراسة بها، وهذا يكون بصورة الكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني يتعلق بهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، وفيما يلي سوف نوضح لكم هذا الرابط وكيفية الاطلاع على تلك المواد.
رابط المواد المطروحة التطبيقي الصيفي 2024
توضح هيئة التعليم التطبيقي والتدريب جميع المقررات الدراسية التي سوف يقوم الطالب التطبيقي بالدراسة بها في جميع الوحدات الدراسية لتيسير عملية الخريطة الدراسة من خلال رابط المواد المطروحة التطبيقي الصيفي 2024، فالهيئة فعلت تلك الخدمة بصورة إلكترونية عن طريق الموقع المتعلق بها الالكتروني والرسمي لكي يستطيع جميع الطلاب انتقاء الأوقات الخاصة بدوام المواد فمن الممكن لك أن تطلع على تلك المواد بالانتقال الى هذا الرابط هنا.
خطوات الاطلاع على المواد المطروحة التطبيقي الصيفي
ومن ثم تستطيع التعرف على تلك المواد بسهولة باتباع النقاط التالية:
- في البداية يلزم عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للاطلاع على المواد من هنا.
- بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء الفصل الدراسي الأول من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.
- بعدها عليك الضغط على أيقونة تنفيذ التي توجد أمامك ضمن الخيارات.
- انتقاء المادة من ضمن المواد المطروحة.
- بعدها يلزم عليك إرفاق رقم المادة المرجعية.
- كتابة اسم المادة وانتقاء الساعات الدراسية.
- بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء وقت البدء وتحديد وقت الانتهاء.
- انتقاء أيام الحضور.
- في النهاية يتوجب عليك الضغط على زر الجدول الدراسي الظاهر أمامك.