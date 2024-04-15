انخفاض كبير في أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق بعد قرارات الحكومة الأخيرة

انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بعد مرور أيام عيد الفطر المبارك ينتظر الكثير من المواطنين في مصر انخفاض كبير في أسعار كافة السلع والمنتجات، خاصةً السلع الأساسية بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته جميع الأسعار في الفترات الأخيرة، ولهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتماد قرار تخفيض سعر السلع الأساسية، مثل الزيت والأرز والسكر، فإذا أردت أن تعرف الأسعار المقرر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع أنواع السلع تابع معي السطور القادمة من المقال.

انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق

كما ذكرت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بفرض أسعار جديدة للسلع الأساسية، حيث جاء سعر عبوة الزيت اللتر سعر 80 جنيه بدلاً من 100 في الأسواق الحرة، كما أن زيت الطعام انخفض سعره في منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث أصبح بسعر 65 جنيه بدلاً من 70 جنيه على مستوى جميع المحافظات، كما انخفض سعر كيلو الأرز ليصل إلى 29 جنيه بدلاً من 31 جنيه، وتلك كانت الأسعار الرسمية في معارض أهلا رمضان التي نظمت الشهر الفائت خلال شهر رمضان، والتي جاءت فيها أسعار اللحوم الطازجة بسعر 320 جنيه للكيلو بدلاً من 480 جنيه، بينما اللحوم السودانية سعرها 250 جنيه، كما جاء سعر كيلو الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة بسعر 100 جنيه للكيلو.

ما هم السبع سلع المخفضة؟

يذكر أن الحكومة المصرية قد نظمت مبادرة تقرر فيها أن يتم تخفيض أسعار سبع سلع من السلع الأساسية لجميع المواطنين، مثل السكر، زيت الطعام، الأرز، الفول، العدس، الألبان، والمكرونة، حيث سيتم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% بالإضافة إلى ذلك فإنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على أنه سيتم تخفيض الأسعار بنسبة 15% على جميع أنواع الدواجن سواء حية أو مجمدة، وكذلك البيض بنسبة 14%.