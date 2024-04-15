اليوم.. عودة الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء أجازة عيد الفطر 2024

يتساءل الكثير من الطلاب عن ما هي مدة الاجازة الخاصة بعيد الفطر، حيث أن أجازة عيد الفطر من الأجازات الرسمية الهامة التي ينتظرها الجميع لقضاء وقت جميل فيها، كما يقوموا بالاستمتاع بها وعيش أجواء العيد المختلفة، فلهذا يتم التساؤل هل قد تم تمديد هذه الاجازة بالفعل بالنسبة للطلاب في المدارس أم لا، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على حقيقة هذا الأمر.

عودة الطلاب إلى المدارس

بعدما رأينا أن هناك تساؤلات عديدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص مد أجازة عيد الفطر لعام 2024 م عن الموعد الذي قد سبق تحديده من قبل، فهناك بعض الإشاعات التي تقول أن هناك أيام أخرى ستكون أجازة وضمن أجازة العيد، لهذا سنعرض لكم اليوم حقيقة مد اجازة عيد الفطر للطلاب لكي لا يتم إنتشار أي من الأخبار الكاذبة بين الناس، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع بداية ونهاية لأجازة عيد الفطر، فتبدأ هذه الأجازة بالنسبة للطلاب من يوم 9 من شهر إبريل لعام 2024 م وحتى يوم 14 من شهر إبريل لعام 2024 م، وهذا ما ينكر وينفي تواجد أي مد إضافي لأجازات عيد الفطر، فستبدأ المدارس بالعمل مرة أخرى في يوم الإثنين القادم وهو الموافق يوم 15 من شهر إبريل لعام 2024 م.

تنبيهات المدارس

بعد إنتشار بعض من الأخبار الزائفة قد تم توضيح الحقيقة ومعرفة الأيام التي تكون أجازة فقط، وقد قامت المدارس بإصدار بعض التنبيهات التي يجب على الطلاب الانتباه لها وتنفيذها، فمن ضمن تلك التنبيهات هي سرعة الرجوع مرة أخرى إلى ساحة التعليم لاستكمال المناهج الخاصة بجميع الطلاب في جميع المراحل للترم الثاني، كما يجب أن يكون الطالب مستعدًا لذلك مع الانتباه لمنع الغياب.